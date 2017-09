Regardez la première entrée sur le plateau des chroniqueurs des "Terriens du dimanche", tout à l'heure à 19h sur C8 - Vidéo

En plus de Salut les Terriens le samedi soir, Thierry Ardisson a lancé ce soir à 19h sur C8 "Les Terriens du dimanche". pas d'invités dans l'émission mais 7 chroniqueurs, toujours les mêmes autour de la table.

C'est « entre le Petit Rapporteur et On a tout essayé » affirmait ce matinle producteur Stéphane Simon dans Le Parisien. De son côté, Thierry Ardisson déclare dans le Figaro: "C’est moi qui ai demandé à faire Les Terriens du dimanche parce que j’étais frustré de ne pas parler de poli­tique et de société. J’avais juste envie de faire autre chose que des inter­views, de parler de ce qui se passe aujourd’­hui. »

Regardez le début de l'émission diffusé sur C8 avec l'entrée des chroniqueurs pour la première fois sur le plateau de l'émission. C'était tout à l'heure un peu avant 19h.