Audiences: Avec une édition spéciale sur les ouragans, le journal de 13h d'Anne-Claire Coudray réuni 3 fois plus d'audience que France 2

En raison de l'actualité, TF1 a décidé hier à 13h de proposer une édition spéciale consacrée à Irma. Avec plusieurs invités et de nombreux direct, la Une a proposé pendant plus d'une heure une série de reportages avec Anne-Claire Coudray à la présentation. Résultat un score exceptionnel pour ce journal de la mi-journée avec plus de 6 millions de téléspectateurs, 6.008.000 et 40,2% de part de marché.

A la même heure, France 2 doit se contenter de moins de 3 millions de personnes et même seulement 2.170.000 personnes à partir de 13h15 soit quasiment 3 fois moins que TF1 au même moment.