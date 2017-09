Audiences Access - Pour le retour de "Salut les terriens" sur C8, Thierry Ardisson attire 911.000 téléspectateurs

Thuerry Ardisson a fait son retour sur C8 hier pour un nouveau numéro de Salut les terriens et il a attiré 911.000 personnes et 5,2% de part marché. L'autre talk show de l'access, C l'hebdo sur France 5 était lui à 558.000 personnes et 3,9% de part de marché.

Du côté des chaînes historiques, 50 Mn Inside est en tête, mais d'une courte tête avec 2.591.000 personnes et 28,1% de part de marché alors que le jeu de Nagui attire 2.205.000 et 22,8%.

Le 19/20 de France 3 est lui à 2.280.000 et 14,7%