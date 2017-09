Ouragan: Irma est passé cette nuit sur Cuba faisant de gros dégâts - Voici les dernières images - Vidéo

A Cuba, les témoins décrivaient samedi un paysage désolé d'arbres et de poteaux électriques arrachés, et de nombreux toits de tôle envolés. Avec des rafales atteignant jusqu'à 256 km/h au moment de l'impact, selon les médias d'Etat, Irma est le plus puissant ouragan dont l'oeil touche directement l'île depuis 1932.

Des vagues de jusqu'à sept mètres ont été enregistrées sur la côte nord par le service cubain de météorologie et la province de La Havane a été placée en alerte ouragan, selon le centre américain des ouragans (NHC). Après avoir atteint la catégorie 5, la plus élevée, dans la nuit, Irma a été abaissée en catégorie 3 avec des pointes de vents à 205 km/h mais devrait «se renforcer en chemin vers le sud de la Floride» et l'archipel américain des Keys qu'il doit frapper dès dimanche matin, prévient le NHC.