Ouragan: Regardez l'incroyable direct de l'envoyée spéciale de France 2 hier au 20h en pleine tempête - Vidéo

"Nous sommes précisément sur la trajectoire de l'ouragan, un ouragan qui ne sera là que dans 2 ou 3 heures mais c'est déjà la tempête avec des branches arrachées et la montée des eaux"... Voilà les propos d'Agnes Vahramian, l'envoyée spéciale de la chaîne, hier en direct du sud de la Floride dans le journal de 20h alors qu'elle est visiblement en train de se battre contre le vents et les éléments. Une séquence qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, beaucoup s'inquiétant pour la sécurité de la journaliste affirmant "On tient à peine debout".

