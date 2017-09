Ouragan Irma: Regardez Miami Beach désert... Magasins et restaurant fermés, touristes évacués.... Vidéo

Il n'y a quasiment plus personne sur Ocean Drive, la rue principale à Miami Beach qui croule normalement sous les voitures et des milliers de touristes avec des restaurants qui diffusent de la musique non stop.

L'arrivée de l'Ouragan Irma dans les prochaines heures a provoqué la fuite et l'évacuation de la population.

Regardez ces images impressionnantes qui viennent d'être tournées sur place: