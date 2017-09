C8 déprogramme immédiatement son nouveau jeu diffusé depuis mardi à 18h30 "C'est que de l'amour"

Trois petits tours et puis s'en vont ! Mardi, C8 a lancé un nouveau jeu en pré-access à 18h30 intitulé "C'est que de l'amour". Une émission de rencontre présentée mardi par Cyril Hanouna, mercredi par Jean-Michel Maire et jeudi par Benjamin Castaldi... Mais après un début correct à 350.000 téléspectateurs, le programme s'est rapidement effondré pour tomber à 178.000 avec Maire et 145.000 avec Castaldi.

Résultat la chaîne vient de dire "Stop", et dès lundi l'émission est déprogrammée pour laisser la place à "C'est que de la télé" qui sera présenté par Julien Courbet et qui devrait être en fait une émission en plateau avec des extraits du TPMP de la veille.