Le comédien des "Mystères de l'amour" et humoriste Edouard Valette est décédé à l'âge de 38 ans, victime d'un cancer

On vient d'apprendre avec tristesse que le comédien et humoriste Edouard Valette est décédé vendredi. Le jeune homme était surtout connu pour son rôle dans la série "Les Mystères de l'amour", sur TF1.

Malade du cancer, Edouard Valette, 38 ans, avait annoncé sa rechute, cet été, sur son compte Facebook.

Outre son rôle dans "Les Mystères de l’amour", Edouard Valette avait aussi participé à l’émission "On ne demande qu’à en rire" (France 2) et collaboré avec Cauet, Camille Combal et Anthony Kavanagh à la radio et à la télévision.

Il avait expliqué sa rechute avec ces mots:

"Mes chers amis

Voilà la sentence est tombée, il s'agit bien d'une récidive de mes deux précédents cancer, localisé au pancreas cette fois, je rentre à l'hôpital dès lundi pour un drainage biliaire avant le début de la chimiothérapie et je ne souhaite aucune visite. Je tiens à tous vous remercier de vos nombreux messages, appelles, SMS.

Comme je l'ai déjà dit j'essaye de tous vous lire mais ne m'en voulez pas si je ne répond pas, ma fatigue et mon épuisement a pris le dessus ces derniers temps, sachez surtout que ma fois me permet de ressentir le bienfait de vos prières quelque soit vos religions et vos croyances. Je ne ferai pas d'autres commentaire, Place maintenant au combat !

Je vous aime, je vous kiff, je vous like, amusez vous, profitez de la vie, aimez là et aimez vous... Love"