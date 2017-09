Un troisième présentateur vedette de la chaîne Fox News débarqué hier après une série de plaintes contre lui

n présentateur de Fox News a été remercié après avoir été accusé de harcèlement sexuel, la troisième affaire du genre en un peu plus d'un an pour la chaîne d'information à la ligne éditoriale conservatrice. Début août, le site d'information en ligne Huffington Post avait affirmé que le présentateur de l'émission "The Specialists" Eric Bolling avait envoyé à au moins trois collègues femmes plusieurs textos contenant une photo de parties génitales. L'envoi des messages remontait à plusieurs années, selon le site d'information.

La direction de Fox News avait suspendu le présentateur quelques heures plus tard et annoncé le lancement d'une enquête menée par des avocats extérieurs à la société. D'après la chaîne, sollicitée par l'AFP, ces conseils ont mené "un examen confidentiel de ces allégations", a indiqué une porte-parole, sans plus de précision quant aux conclusions. Le départ d'Eric Bolling, dont l'émission a été supprimée, intervient après une série d'autres scandales qui ont frappé la chaîne depuis l'an dernier.

En juillet 2016, le fondateur et patron de Fox News, Roger Ailes, avait été contraint au départ par des accusations de harcèlement sexuel. En avril 2017, c'est le présentateur vedette Bill O'Reilly, locomotive des audiences de la chaîne qui a révolutionné l'information télévisée, qui a dû quitter Fox News pour les mêmes raisons.

En juillet, le directeur des programmes de la chaîne Fox Sports, également filiale du groupe 21st Century Fox, avait été licencié après avoir été soupçonné de comportements déplacés.