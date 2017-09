Ce soir à 19h, Cyril Hanouna ne présentera pas en direct TPMP... mais il sera en direct sur une chaîne concurrente !

Ne cherchez pas Cyril Hanouna ce soir en direct à la présentation de TPMP, c'est en effet Julien Courbet qui va prendre la tête du programme phare de C8. Cyril Hanouna sera lui une chaîne concurrente en direct... L'animateur vedette sera en effet l'invité d'une émission concurrente sur France 5: "C à vous".

Cyril Hanouna a en effet accordé peu d'interview mais très ciblée en cette rentrée. En presse écrite on a pu le lire dans Paris Match et TV Mag. Côté radio il est allé sur France Inter. Et en télé, il a répondu aux questions de Jean-Marc Morandini à 11h sur CNews et Non Stop People.

Dernière interview de la série donc ce soir sur France 5.