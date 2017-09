France 2 donne les détails de la nouvelle émission de Laurent Delouhousse "19h le dimanche" qui sera lancée ce week-end

France 2 vient de publier un communiqué pour présenter le nouveau magazine de Laurent Delahousse:

Sur France 2, depuis plus de 10 ans maintenant, Laurent Delahousse présente les journaux du weekend de 13h et de 20h, les magazines de « 13h15 » et la collection des documentaires « Un jour Un destin » et « 20h55 ». Voici « 19h Le Dimanche ». Une émission en deux temps autour du journal du 20H.

> Une première partie composée de reportages, d’histoires inédites, d’aventures humaines, de récits de l’actualité, de témoignages émouvants, de coulisses audacieuses, des mini-fictions politiques des "Verbatims", d’instants graphiques et de photos surprenantes. Chaque semaine, Laurent Delahousse s'entretiendra avec une grande personnalité qui a fait ou fera l’actualité. Il sera entouré d’éditorialistes venus donner leur éclairage. Parmi ces « éclaireurs », Christophe Ono-dit-Biot, Cynthia Fleury, Caroline Fourest, Abd al Malik, Edith Cresson, Jean-Pierre Raffarin, Erik Orsenna, Alain Duhamel, Nicolas Vanier, Frédéric Lenoir…

Dimanche 10 septembre dès 19h ,Laurent Delahousse recevra Fabrice Luchini et Les Insus.

> Après le journal de 20H, dans une seconde partie, le grand entretien avec « 20H30 Le Dimanche ». Une ou plusieurs personnalités viendront présenter leur « histoire française » et leur regard sur l’air du temps. Ce nouveau rendez-vous du dimanche soir finira sur une note humoristique décalée.

