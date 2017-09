Très malade, le gagnant de l'Eurovision 2017, Salvador Sobral, arrête temporairement sa carrière - VIDEO

Le 13 mai dernier, la finale de l'Eurovision 2017 se déroulait à Kiev (Ukraine). Le chanteur portugais Salvador Sobral remportait cette édition grâce à son titre "Amar Pelos Dois".

Près de quatre mois après sa victoire, l'homme âgé de 27 ans annonce qu'il va se retirer "temporairement" de la scène pour des raisons de santé. Dans une vidéo postée sur Youtube, il explique qu'il a une "santé fragile". "Je vais devoir me soigner et pour cela il faut que je me retire quelque temps de la scène", indique-t-il, comme le rapporte 20minutes.

Salvador Sobral a tenu à rassurer ses fans malgré les nombreuses rumeurs sur son état de santé circulant sur Internet : "Je reviendrai bientôt".

.

Regardez

.