Décès de Pierre Bergé: L'association Sidaction salue "un infatigable combattant de la première heure"

Ce matin, l'homme d'affaires Pierre Bergé est décédé à l'âge de 86 ans des suites d'une "longue maladie", a annoncé la Fondation Pierre Berge - Yves Saint Laurent. Peu de temps après l'annonce de ce décès, Florence Thune, la directrice générale de Sidaction, a publié un communiqué pour évoquer l'homme qui a été Président de l'association depuis 1996.

"Il aura marqué profondément l’histoire de notre association. Mais au-delà, c’est la lutte contre le sida en France et dans le monde qui aura été traversée par son engagement, son énergie et sa volonté. Rassemblant autour de lui les chercheurs, les acteurs associatifs, les médecins, les personnes vivant avec le VIH, mais également l’ensemble des médias toujours présents autour de ce grand événement annuel qu’est le Sidaction Media chaque année", explique-t-elle en précisant que Line Renaud, vice-présidente de Sidaction, et toutes les équipes ont appris avec "une immense tristesse" sa disparition.

Et d'ajouter : "Infatigable combattant de la première heure, il a, inlassablement, toujours rappelé, martelé, que la lutte contre le sida était une lutte éminemment politique. Inflexible, il a toujours défendu la liberté de s’aimer tel que l’on est, et a défendu les droits des minorités, des personnes homosexuelles, des travailleuses du sexe, des usagers de drogue et de toutes les personnes vivant avec le VIH. Il ne cessait non plus de s’engager pour l’Afrique, parlant sans relâche des combats menés par l’association dans de nombreux pays, au Burundi notamment".

"Nous honorerons sa mémoire en poursuivant ce combat sans relâche. Ensemble. Ensemble contre le sida et pour les droits de chacun", conclut le communiqué.

