EN DIRECT - Mexique: Le bilan du séisme de magnitude 8.2 est passé dans la nuit à 58 morts - Le séisme est le plus fort jamais connu par le pays

07h31: Le bilan du séisme de magnitude 8.2 qui a frappé dans la nuit de jeudi à vendredi le sud du Mexique est passé à 58 morts, ont annoncé les autorités mexicaines.

"Le Comité national des urgences a dénombré 58 morts lors du séisme du 7 septembre: 45 à Oaxaca, 10 au Chiapas et 3 à Tabasco", a tweeté Luis Felipe Puente, le coordinateur national de la protection civile. Plus de 200 personnes ont par ailleurs été blessées, a indiqué sur Twitter le président Enrique Pena Nieto. L'Etat d'Oaxaca (sud) a été le plus affecté. Dans une ville de cet Etat, Juchitan, des habitants pourraient encore être coincés sous les maisons effondrées. Déjà 17 corps ont été retirés des décombres.

Bris de verre, morceaux de bois, câbles arrachés jonchaient les rues de cette localité entourée de montagnes couvertes de végétation tropicale, où les commerces étaient fermés et dans laquelle régnait une ambiance de peur et de désolation.

Plus de 260 répliques ont été enregistrées dans la journée, a indiqué M. Peña Nieto sur Twitter, tout en soulignant que les aéroports et les ports fonctionnaient normalement.

L'épicentre du séisme le plus fort qu'ai jamais connu le Mexique était situé dans le Pacifique à environ 100 kilomètres au large de la localité de Tonala, sur la côte de l'Etat de Chiapas, selon le centre géologique américain USGS.

Vendredi 8 septembre

15h26: Au moins 32 morts selon un nouveau bilan officiel

12h29: Le violent séisme d'une magnitude 8,2 qui a frappé le sud du Mexique dans la nuit de jeudi à vendredi a fait au moins 15 morts, ont annoncé les autorités mexicaines.

Le total des victimes "est de 15, sur la base du décompte effectué par les Etats" a indiqué le directeur de la protection civile mexicaine, Ricardo de la Cruz, sur la chaîne Milenio TV , après ce séisme, le plus puissant survenu au Mexique en un siècle.

11h45: Journaliste à El Pais, Daphnée Denis indique être "descendue en pyjama en courant dans les escaliers". "On est resté dehors. Ça bougeait encore quand je suis descendue en bas de mon appartement de sept étages", précise-t-elle à Franceinfo

11h41: Un Français en vacances à Mexico (Mexique) a témoigné sur Franceinfo. Nicolas explique avoir été réveillé par le séisme. "Il y a beaucoup de monde dans la rue", indique-t-il.

Un autre témoin rapporte que la secousse était "très forte". Couchée, celui-ci rapporte qu'il était couché et "soudainement, [il s'est] senti comme dans un bateau".



09h06: Selon Associated Press, le bilan monte à 5 morts dont 2 enfants

Près d'une dizaine de répliques ont été enregistrées au large du Mexique, depuis le séisme initial, comme le montre cette carte del'Observatoire américain de sismologie (USGS). Leur magnitude est comprise entre 5,7 et 4,3.

08h47: Au moins deux morts sont à déplorer, a indiqué le gouvernement. Coupures d'électricité à Mexico. La secousse tellurique a été ressentie jusqu'à Mexico où les immeubles ont tremblé. L'épicentre a été localisé à 123 km au sud-ouest de la ville de Pijijiapan, près du Guatemala, à une profondeur de 33 km. Il n'a été fait état d'aucuns dégâts dans l'immédiat.

A Mexico, des gens ont fui leurs habitations pour se réfugier dans la rue tandis que la protection civile mexicaine signalait des coupures d'électricité dans certains quartiers.

07h56: Sur les réseaux sociaux, les premières images du tremblement de terre à Mexico

07h52: La notification du Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique ne concerne pas seulement le Mexique, déjà menacé par l'ouragan Katia. Plusieurs pays d'Amérique centrale sont aussi concernés : le Guatemala, le Salvador, le Costa Rica, Nicaragua, Panama, le Honduras et l'Équateur.

07h50: Selon le quotidien local Milenio, l'épicentre se trouvait au sud du pays, à une centaine de kilomètres de la localité de Pijijiapan, dans l'État de Chiapas, et à une profondeur d'une trentaine de kilomètres.

07h21: Le centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique (Pacific Tsunami Warning Center abrégé en PTWC) prévient que le séisme peut provoquer des vagues «dangereuses».

Le Mexique, le Guatemala, le Salvador, le Costa Rica, le Nicaragua, le Panama, le Honduras et l'Equateur pourraient être atteints par les vagues d'un tsunami, annonce ainsi le centre d'alerte.

Le foyer du tremblement de terre se situait à une profondeur de 33 kilomètres. La secousse tellurique a été ressentie jusqu'à Mexico où les immeubles ont tremblé.

07h18: L'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) a enregistré la survenue d'un tremblement de terre de magnitude 8 au large du Mexique.

