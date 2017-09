Ouragan Irma - Les images effrayantes de la nuit qui montrent que Saint Martin n'est plus aujourd'hui qu'un champ de ruines - Vidéo

L’ouragan Irma, qui dévaste actuellement les Caraïbes, est d’une intensité « sans précédent » sur l’Atlantique et a provoqué de très lourds dégâts dans plusieurs îles des Antilles, avec un bilan humain encore incertain.

Vendredi et samedi, un autre ouragan, José, passera à environ 300 km au nord-est de Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec des vents à 90-100 km/h, occasionnant de nouvelles précipitations. Jose, qui se rapproche des Antilles, est toutefois « sans commune mesure avec Irma », estime Météo France, prévoyant qu’il devrait éviter les terres, mais apporter des perturbations à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Un troisième ouragan, Katia, menace la côte atlantique du Mexique : un bulletin d’alerte ouragan a été émis pour les populations entre les villes de Cabo Rojo et de Laguna Verde pour la nuit de vendredi à samedi.

Voici les images de la nuit venues de Saint Martin