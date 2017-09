EN DIRECT - Ouragan: José vient de passer en catégorie 4 sur 5 (Météo US) - "Tous les habitants de Floride doivent se préparer à évacuer" (Gouverneur)

17h04: Donald Trump a appelé les personnes situées sur la trajectoire du puissant ouragan Irma à évacuer en lieu sûr, apportant sa voix à celles des autorités et services de secours. "L'ouragan Irma a des proportions épiques, peut-être le plus gros que nous ayons jamais vu. Soyez en sécurité et dégagez de sa route, si possible. Le gouvernement fédéral est prêt", a tweeté Donald Trump vendredi matin.

La tempête, rétrogradée d'un cran la nuit dernière à la catégorie 4 sur une échelle de 5, a dévasté plusieurs îles des Caraïbes et se dirigeait désormais vers Cuba, les Bahamas puis la Floride qu'elle devrait atteindre dimanche matin.

16h27: L'ouragan José vient de passer en catégorie 4 sur une échelle de 5 (Météo US)

16h14 : Tous les habitants de Floride "devraient se préparer à évacuer bientôt" (gouverneur)

12h47: L'ouragan Irma a fait au moins neuf morts et sept disparus dans les îles françaises des Caraïbes, selon le dernier bilan donné vendredi par le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb.

Le précédent bilan gouvernemental avait fait état jeudi de quatre morts. L'ouragan, d'une intensité sans précédent, a dévasté les îles franco-néerlandaise de Saint-Martin et française de Saint-Barthélemy.

12h35: Le gouvernement britannique a annoncé vendredi l'envoi de deux avions de transport militaires pour aider aux opérations de secours dans les zones touchées par l'ouragan Irma, notamment dans les Iles Vierges britanniques où l'état d'urgence a été décrété.

Les deux appareils, un C-17 et un Voyager, chargés de matériel, devaient quitter dans la journée le Royaume-Uni, a précisé un porte-parole du ministère de la Défense.

11h13: L'ouragan Irma a été rétrogradé en catégorie 4, contre 5 auparavant, tout en restant extrêmement dangereux, a annoncé vendredi le Centre national des ouragans (NHC) américain.

Accompagné de vents soutenus de 250 km/h, l'ouragan se dirige vers la Floride, a indiqué le NHC dans son point de 09h00 GMT. Irma était auparavant classé en catégorie 5, la plus élevée de l'échelle, avec des vents de près de 300 km/h.

10h43: Les pillages constituent un problème "grave" dans la partie néerlandaise de l'île de Saint Martin, dévastée par l'ouragan Irma et les militaires tentent d'imposer un retour à l'ordre, a affirmé vendredi le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

M. Rutte a annoncé que l'aéroport et le port de la partie néerlandaise de cette petite île, très endommagés, avaient été "rouverts pour usage militaire". "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire parvenir l'aide à la région", a-t-il ajouté.

09h45: Le coût des dégâts provoqués par l'ouragan Irma aux Antilles françaises devrait être "bien supérieur" à 200 millions d'euros, a estimé vendredi le patron de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), réassureur public spécialisé dans les catastrophes naturelles en France.

Le coût d'une catastrophe naturelle pour "un cyclone dans le passé dans la région" s'était élevé "entre 100 millions et 200 millions d'euros. Sauf que là, Irma est beaucoup plus violent (...) donc il faut s'attendre à un chiffre bien supérieur au chiffre que je viens de donner", a déclaré le directeur général de la CCR, Bertrand Labilloy, interrogé sur la chaîne CNews.

09h19: un procureur, ainsi que 400 gendarmes, vont être envoyés à Saint-Martin pour lutter contre les pillages

06h45: Selon un membre de l'Agence de gestion des urgences à Porto Rico, au moins deux victimes ont été retrouvées sur l'île américiane après le passage d'Irma.

Le nombre total de morts confirmés depuis le début du passage de l'ouragan s'élève désormais à 12.

06h38: Au moins quatre personnes ont trouvé la mort dans les îles Vierges américaines, après le passage de l'ouragan Irma, a annoncé le bureau du gouverneur Kenneth Mapp.

Le bilan passe à dix victimes dans plusieurs îles des Caraïbes depuis le passage de l'ouragan.

06h14: Au moins quatre personnes ont également trouvé la mort dans les îles Vierges américaines, ont annoncé jeudi le bureau du gouverneur Kenneth Mapp et un service de secours. Deux personnes ont également perdu la vie à Porto-Rico, selon Carlos Acevedo, membre de l'Agence de gestion des urgences, jeudi soir. Ce nouveau bilan porte à douze le total des victimes dans plusieurs îles des Caraïbes (quatre à Saint-Martin, quatre aux îles Vierges, une dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et une à Barbuda) depuis le passage d'Irma.

Avec des rafales qui ont dépassé parfois les 300 km/h, le cyclone record de catégorie 5, le maximum sur l'échelle d'intensité des ouragans, a semé la désolation sur les deux îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, situées à environ 250 km de la Guadeloupe connues pour leurs plages paradisiaques et leur tourisme de luxe. Les habitants commençaient à déblayer les rues, inondées ou envahies par des amas de tôles et jonchées de bateaux transformés en petits bois, d'arbres balayés par les vents, de toitures arrachées et de voitures renversées, de bâtiments en ruine et de végétation détruite.

06h03: Les images de la nuit viennent d'arriver

.

.

05h12: Des milliers de touristes évacués à Cuba

En prévision de l'arrivée de l'ouragan Irma, la défense civile cubaine a relevé jeudi le niveau d'alerte dans sept provinces du centre et de l'est du pays, où près de 10.000 touristes étrangers ont déjà été placés en lieu-sûr. L'Etat-major de la Défense civile, toujours très réactif face aux intempéries, a déclaré la "phase d'alarme" dans les provinces orientales de Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguin, Las Tunas, et centrales de Camagüey et Ciego de Avila.

La "phase d'alarme" prévoit notamment l'interdiction totale de la circulation et la coupure préventive des réseaux électriques. Les agences de l'Etat ont notamment reçu pour instruction d'"augmenter les mesures de sécurité pour limiter les mouvements de personnes et de véhicules et d'autres activités pouvant mettre des vies en danger". Par ailleurs, la "phase d'alerte" a été maintenue à Villa Clara (centre) et élargie aux provinces voisines de Sancti Spiritus, Cienfuegos et Matanzas.

La région de La Havane et ses plus de deux millions d'habitants, qui pourrait être épargnée par les rafales les plus violentes, a pour l'heure été maintenue "en phase informative".