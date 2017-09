L'humoriste de Quotidien sur TMC, Vincent Dedienne va rejoindre Laurent Ruquier sur RTL dans les "Grosses têtes"

Il est l'une des figures les plus marquantes de Quotidien sur TMC, Vincent Dedienne poursuit son chemin et sa montée en puissance. L'humoriste va en effet rejoindre la bande des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL et il devrait être à l'antenne pour la première fois à partir de lundi. Un très bon choix pour Laurent Ruquier, Vincent Dedienne est en effet en train de devenir une valeur sûre.

Le Parisien rappelle de son côté que ce choix n'est pas une surprise, car Laurent Ruquier est le producteur de Vincent Dedienne sur scène.