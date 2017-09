Ouragan Irma: Jean-Marc Morandini lance aux chaînes de télé l'idée d'organiser un Téléthon pour venir en aide aux victimes

Ce matin, à 11h en direct sur CNews et Non Stop People, Jean-Marc Morandini a profité de son édito qui ouvre chaque jour "Morandini Live" pour soumettre une idée aux chaînes de télé.

Face au drame qui se déroule en ce moment même à Saint Martin et dans plusieurs îles après le passage de Irma, pourquoi ne pas organiser un téléthon, rapidement en faveur des victimes.

Jean-Marc Morandini a expliqué: "Je propose cette idée modestement, mais je me dis que les chaînes américaines vont organiser mardi prochain un téléthon après le passage d'Harvey aux USA, pourquoi ne pas faire pareil pour ce Téléthon qui a touché la France. Les chaînes de télévision savent se mobiliser rapidement, on le sait les animateurs et les stars ont du coeur, alors je lance simplement l'idée ce matin pour aider ceux qui ont tout perdu et ceux qui sont dans la souffrance".