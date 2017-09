EXCLU - Véronique de Villèle répond à Bernard Montiel: "Je ne savais pas qu'il était le porte-parole de Brigitte Macron !" - Regardez

Aujourd'hui 11h, Véronique de Villèle était une des invitées de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People.

C'est la première fois qu'elle acceptait de parler après son message qui a fait beaucoup de bruit où elle s'étonnait de l'absence de Brigitte Macron et de la Ministre de la Culture aux obsèques de son amie Mireille Darc:

"Le protocole nous a indiqué que Brigitte Macron serait là. Toute la sécurité a été renforcée, ils ont même fait venir les chiens policiers pour déminer l'Eglise. Et à quelques minutes du début de la cérémonie, on nous indique que finalement elle ne vient pas. Alors j'ai simplement voulu exprimer ma tristesse, car on a du tout changer à la dernière minute."

De son côté Bernard Montiel avait répondu: "Brigitte Macron me dit qu’elle adorait et admi­rait Mireille, qu’elle n’avait pour­tant jamais rencon­trée. Elle m’écrit qu’elle a pensé venir aux obsèques mais qu’elle s’est inter­dit de le faire, par respect et justement parce qu’elle redou­tait que l’on le lui reproche, qu’on dise qu’elle s’im­pose. Qu’on puisse lui repro­cher son absence me dégoûte."

Dans Morandini Live, Véronique de Villèle a rétorqué: "Me dégoûte ? Ce sont vraiment des mots très forts alors que j'ai simplement exprimé ma tristesse. Si Bernard Montiel a des choses à dire, il n'a qu'a prendre son téléphone et m'appeler, il sait où me joindre. Et je ne savais pas qu'il avait été nommé porte-parole de Brigitte Macron !"