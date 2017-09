Henri Leconte s'en prend vivement au tennis français: "Ils n'ont rien gagné et ils ont un melon !"

Alors que la demi-finale de la Coupe Davis 2017 se tient à Villeneuve d'Ascq du 15 au 17 septembre, Henri Leconte est interrogé aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. L'ancien tennisman n'est pas tendre avec les sportifs français.

"A part Lucas Pouille, c'est une génération qui est plus sur le déclin qu'autre chose. Il y a beaucoup de choses négatives, notamment pour certains le professionnalisme. Il faut se réveiller. On est une bonne nation mais pas une nation pour gagner en Grand Chelem. Les joueurs sont responsables : à eux de se prendre en charge et d'être honnêtes avec eux-mêmes", explique-t-il en précisant "[qu']on se met des œillères en disant que tout va bien, mais tout va mal".

Au cours de l'entretien, Henri Leconte n'hésite pas à adresser un message aux joueurs français. "Faut se réveiller, faut travailler sur l'avenir, faut arrêter de dire qu'on a un potentiel. On n'a rien ! On repart de zéro. Les joueurs français ont un melon monumental : ils n'ont rien gagné et ils ont un melon !", lâche-t-il et d'appeler les dirigeants à "prendre les bonnes décisions et de s'entourer de gens qui ont faim".

Pour lui, "il faut changer [car] la mentalité est mauvaise, tout est mauvais".

