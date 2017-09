Ouragan Irma: France O, TF1 et W9 modifient leurs programmations en raison de l'actualité

En raison du passage de l'ouragan Irma sur la zone Caraïbes, plusieurs chaînes modifient leurs programmations en proposant des rendez-vous pour suivre l'évolution de la situation ou en déprogrammant des programmes.

France Ô bouleverse aujourd'hui sa grille de programmation tout au long de la journée en proposant plusieurs rendez-vous.

A 13h00, une édition spéciale sera présentée par Elyas Akhoun. La rédaction fera un point sur la situation à Saint Martin et Saint Barthélemy. Sont prévus des directs avec les îles du nord les plus touchées.

A 18.30, "Infô Soir", le JT de France Ô, sera entièrement consacré au passage d'Irma. Les journalistes de la rédaction feront un point sur le 1er bilan dressé au lendemain du passage de l'ouragan, l'organisation et le déploiement des secours sur place, puis réactions et témoignages de la communauté antillaise de métropole.

Enfin, à 19h00, les téléspectateurs retrouveront le direct du JT de Guadeloupe 1ère. Sur place, toutes les équipes de Guadeloupe 1ère sont mobilisées 24 heures sur 24.

A noter que la page Facebook de France Ô reprend les nombreux lives de la1ere.fr pour une information maximale de la population, au fur et à mesure de l'évolution du phénomène. Pour donner la parole à la communauté ultramarine, priorité à l'interactivité : rendez-vous à 13.30 et 18.00 en Facebook Live.

En raison de l’actualité liée au cyclone Irma, TF1 déprogramme le magazine "Reportages découverte : Marie Galante : à la découverte du joyau des Caraïbes" initialement prévu en diffusion ce samedi 09/09 à 14h45, et le remplace par le magazine "Reportages Découverte - Les apprentis prennent la route".

W9 annonce qu'en raison de l'actualité liée au cyclone, la chaîne déprogramme la mini-série "Magnitude 10.5" annoncée ce dimanche 10 septembre à 23h15. La mini-série "XIII" sera diffusée en lieu et place du programme avec deux épisodes à 23h15 et 00h50.

.