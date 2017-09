Ouragan : L'émotion et la peur des habitants réfugiés chez eux pendant le passage d'Irma - Vidéo

L'ouragan se décale vers l'ouest et, selon les dernières estimations du centre américain des ouragans, devrait passer au nord d'Haïti jeudi après-midi, avant de prendre la direction de Cuba et la Floride, où des mesures d'évacuation ont déjà été prises. A La Havane, les habitants ont commencé à stocker de la nourriture, de l'eau et du carburant.

Mais à Saint Martin toute la nuit, les habitants se sont regroupés et ont joué la carte de solidarité.

Regardez