Exhumation de Salvador Dali : Les tests ADN montrent que la voyante espagnole n'est pas la fille de l'artiste

L'Espagnole de 62 ans qui voulait être reconnue comme la fille du célébrissime peintre surréaliste Salvador Dali n'est pas son enfant. C'est la Fondation de l'artiste qui l'a annoncé , un mois et demi après l'exhumation des restes du peintre.

«Les tests ADN démontrent que Pilar Abel n'est pas la fille de Dali ; il n'y a pas de relation de parenté entre eux», a écrit la Fondation dans un communiqué, à propos d'une cartomancienne de la ville de Gérone (Catalogne) qui tentait depuis des années de faire valoir devant la justice que l'artiste était son père biologique.

Née en 1956 dans une clinique de Figueras, Pilar Abel soutenait que le peintre surréaliste avait entretenu une liaison clandestine avec sa mère, quand cette dernière travaillait dans la petite localité côtière de Portlligat, où le peintre séjournait souvent. Dans un témoignage confus diffusé en mars 2015 à la télévision catalane TV3, Pilar Abel assurait que quand elle avait 8 ans, sa grand-mère lui avait confié : "Je sais que tu n'es pas la fille de mon fils, je sais que ton père est un grand peintre." "Elle m'avait dit le nom : Dali", affirmait-elle. Sa mère, "amoureuse de Dali", lui aurait confirmé cette histoire avant d'être atteinte de démence sénile.

L'exhumation du peintre a été ordonnée fin juin par la justice, après la demande en reconnaissance de paternité déposée par Pilar Abel. La Fondation Dali, qui gère le musée et le patrimoine de l'artiste, avait déposé un recours contre l'exhumation, mais le délai était "trop juste" pour donner le temps à toutes les parties de présenter leurs arguments et permettre à la justice de trancher. "Cela me fait de la peine" mais "il faut respecter la loi", avait réagi jeudi le ministre de la Culture, Iñigo Méndez de Vigo.