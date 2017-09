La société des journalistes de RTL exprime sa "vive préoccupation" face au projet de rachat de la radio par le groupe M6

La société des journalistes (SDJ) de RTL a exprimé dans un communiqué sa "vive préoccupation" face "aux informations partielles" dont elle dit disposer sur le projet de rachat de la radio par le groupe M6, qui doit être finalisé le 1er octobre.

Tout en saluant les "opportunités et (les) perspectives de développement que représente ce rachat pour le groupe", la société des journalistes évoque sa "vive préoccupation face aux informations partielles dont nous disposons à ce jour, que ce soit en termes d'organisation, de conditions de travail, de calendrier et de moyens mis à disposition de la Rédaction pour assurer la qualité de notre travail".

"Nous resterons vigilants et espérons prochainement rencontrer la direction du groupe M6, pour obtenir au plus vite les garanties nécessaires afin que RTL - première radio de France - reste une référence en termes d'informations dans les mois et les années à venir", ajoute la SDJ de RTL.

Le groupe de télévision M6 a annoncé il y a quelques jours que le rachat du pôle français de radio de RTL Group, qui comprend RTL et les stations musicales RTL 2 et Fun Radio, serait bouclé le 1er octobre.

Le groupe luxembourgeois RTL Group, lui même filiale de l'allemand Bertelsmann, est l'actionnaire principal de M6, à hauteur de 48,26%.

