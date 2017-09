Los Angeles : La présidente de Lucasfilm limoge un réalisateur de Star Wars pour «différends créatifs»

Selon le Hollywood Reporter, Colin Trevorrow est le troisième réalisateur à être limogé de Star Wars.

Visiblement la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a mis un terme à leur collaboration parce que leur relation était devenue «ingérables» en raison de «problèmes de scénario».

"Lucasfilm et Colin Trevorrow ont mutuellement choisi de se séparer. Colin a été un merveilleux collaborateur mais nous sommes tous arrivés à la conclusion que nos visions pour le projet étaient diffèrentes. Nous souhaitons à Colin le meilleur et partagerons bientôt plus d'informations sur le film " indique un communiqué de Lucasfilm.