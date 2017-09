Pour "Morandini live", Karine le Marchand révèle le nom de son premier invité de la saison 2 de "Ambition intime" sur M6 - VIDEO

Hier soir, le groupe M6 organisait la conférence de presse de rentrée de l'ensemble de ses chaînes. Pour l'occasion, les animatrices et animateurs étaient présents. Parmi eux, Karine Le Marchand qui, cette saison, relancera notamment "Ambitions intimes", émission dans laquelle elle avait interrogé des politiques, comme elle l'a expliqué à l'équipe de l'émission "Morandini Live", diffusée en simultané sur CNews et Non Stop People.

Mais cette saison, la présentatrice recevra également des personnalités venant d'autres univers. L'occasion d'annoncer que pour le premier numéro de cette nouvelle formule, elle interrogera ... Franck Dubosc.