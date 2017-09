EN DIRECT - Ouragan Irma: Très gros dégâts - Nombreuses toitures envolées à Saint-Barth, où l’électricité est coupée - La caserne des pompiers est inondée sous un mètre d’eau - Les engins de secours sont hors service

18h17: Images de l'aéroport de Saint Martin en détruit

17h15: La préfecture fait état de nombreuses toitures envolées à Saint-Barth, où l’électricité est coupée. Les sapeurs-pompiers ont dû se réfugier à l’étage de leur caserne, inondée sous un mètre d’eau. Les engins de secours sont hors service.

La fuerza de #Irma en Categoría 5 impactando Sint Maarten, Isla San Martín en las Antillas Menores.

Vía - @PTZtv pic.twitter.com/RRNT5cCs9Z — Marcos Urbina (@marcosjurbina) 6 septembre 2017

16h31: Annick Girardin, la ministre des Outre-Mer, annonce sur son compte Twitter qu'elle se rend "ce soir en Guadeloupe avec de nouveaux renforts humains et matériels pour la zone"

16h10: Le ministère de l'Intérieur vient de mettre en service deux numéros d'information



14h37: À Saint-Barthélemy, la centrale EDF est hors service, entraînant une coupure électrique totale - La caserne des pompiers est également inondée sous plus d'un mètre d'eau

12h21: "Les dégâts matériels semblent déjà importants, on se prépare au pire" déclare Annick Girardin, la ministre des Outre-Mer

13h19: "Nous avons réquisitionné des avions pour les équipes de secours" (Gérard Collomb)



12h25: L'oeil du cyclone, d'environ 50 km de diamètre, est resté environ 1h30 sur Saint-Barthélémy et a ensuite touché Saint-Martin, un peu plus au nord-ouest. "Des impacts majeurs sont en cours sur ces îles", souligne Météo France, relevant que la mer "déferle avec une extrême violence" sur les rivages, et qu'il y a "submersion majeure des parties basses du littoral".

12h24: L'oeil de l'ouragan Irma a frappé mercredi matin (heure locale) les îles française Saint-Barthélémy et franco-néerlandaise de Saint-Martin, a indiqué Météo France.

11h55: Le plan de vol de l'avion transportant le pape François en Colombie a été modifié pour tenir compte de l'ouragan Irma dans les Caraïbes, a annoncé mercredi le Vatican.

"En raison d'un ouragan sur les Caraïbes, le vol du Saint Père aura une route plus méridionale et entrera dans l'espace aérien de trois autres pays" (La Barbade, Grenade, Trinidad et Tobago), indique un communiqué du Vatican.

11h47: Météo France vient de lever la vigilance rouge en Martinique et en Guadeloupe, qui passent en vigilance orange.

10h56: «J’appelle aussi la Guadeloupe, la Martinique, notamment ceux qui sont en mer, à se protéger très très vite, s’ils ne l’ont pas encore fait: on sait que le phénomène va frapper très fort», a demandé Annick Girardin

10h43: A 10h, des rafales de 193km/h ont été enregistrées à Saint-Barthélémy

10h24: «La situation est inquiétante car on a des phénomènes qu’on connaît peu dans leur intensité dans cette partie des Caraïbes», a souligné la ministre Annick Girardin. «S’il y a un message qu’on peut encore passer, c’est de se protéger un maximum et d’écouter les conseils et les consignes qui ont été donnés», a-t-elle déclaré. «La mobilisation (ndlr: de l’Etat) est générale, ça a été anticipé, l’avant et l’après» ouragan, a-t-elle par ailleurs souligné.

«La bonne nouvelle, c’est que la Guadeloupe va être moins touchée que ce qu’on pouvait penser, on peut (y) avoir un hub logistique où on rapatrie actuellement des moyens et des hommes de la Martinique et de la Guyane pour intervenir sur St Barthélémy et St Martin le plus vite possible après ces événements», s’est-elle félicitée.

10h21: 7.000 personnes refusent de se mettre "à l'abri" à Saint-Martin et Saint-Barthélémy



10h11: Le gouvernement français a exprimé mercredi sa "plus forte inquiétude" pour les îles franco-neerlandaise de Saint-Martin et française de Saint-Barthélémy, où des habitants ont refusé de se mettre "à l'abri" avant l'arrivée de l'ouragan Irma, d'une vigueur sans précédent.

"S'il y a un message qu'on peut encore passer, c'est de se protéger un maximum et d'écouter les conseils et les consignes qui ont été donnés", a déclaré la ministre française des Outre-mer, Annick Girardin.

09h58: Un gendarme interrogé par BFMTV indique que « les sorties sont proscrites »

09h15: Au passage sur l'île de Barbuda, des vents ont été mesurés à 250 km/h, indique The Weather Channel. Après quoi l'anémomètre a cassé, empêchant de mesurer des vents sans doute supérieurs. Une partie de l'île est sous les eaux, avec une hauteur de 2,60m relevée à la station météo locale.

08h34: Voici les consignes à respecter dans le cadre de la vigilance Violette

08h17: Les touristes à Key West, une station balnéaire très prisée de l'archipel des Keys, au sud de la Floride, ont été priés de quitter l'île par un ordre d'évacuation décrété mardi par les autorités locales avant l'arrivée attendue de l'ouragan Irma, en catégorie maximale 5. Les touristes devraient commencer à quitter l'île mercredi matin et l'ordre d'évacuation sera rapidement étendu aux habitants, ont précisé les autorités du comté de Monroe dans un communiqué.

Trois hôpitaux de l'archipel des Keys ont commencé à organiser l'évacuation de leurs patients et toutes les écoles seront fermées à partir de mercredi. Les établissement scolaires seront également fermés jeudi et vendredi plus au nord dans le comté de Miami-Dade et d'autres ordres d'évacuation pourraient suivre, ont indiqué les autorités locales.

06h55: «Irma est un ouragan de catégorie 5, maximum sur l'échelle d'intensité des ouragans, dont le centre est prévu de passer à proximité immédiate de Saint-Martin et Saint-Barthélemy très tôt mercredi matin », indique Météo France dans son dernier bulletin. « Irma est un ouragan d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique », souligne l'institut.

05h28: Des renforts de sécurité civile ont été envoyés à Saint-Martin : 60 sapeurs-pompiers venus de métropole, 20 sapeurs-pompiers venus de la Guadeloupe, et 200 gendarmes. Des médecins et infirmiers avec matériel médical ont été prépositionnés.

04h52: L'ouragan Irma, passé mardi en catégorie 5, poursuit son renforcement avec des rafales de vent atteignant les 360 km/h à l'approche du nord des Petites Antilles. L'ouragan avance à la vitesse de 24 km/h et il se trouvait à 364 km de Saint-Martin et 330 km de Saint-Barthélémy lors du dernier bulletin de Météo France.