EN DIRECT - Ouragan Irma: Saint-Barth et Saint-Martin en alerte maximale - 7.000 personnes refusent de se mettre "à l'abri"

10h56: «J’appelle aussi la Guadeloupe, la Martinique, notamment ceux qui sont en mer, à se protéger très très vite, s’ils ne l’ont pas encore fait: on sait que le phénomène va frapper très fort», a demandé Annick Girardin

10h43: A 10h, des rafales de 193km/h ont été enregistrées à Saint-Barthélémy

10h24: «La situation est inquiétante car on a des phénomènes qu’on connaît peu dans leur intensité dans cette partie des Caraïbes», a souligné la ministre Annick Girardin. «S’il y a un message qu’on peut encore passer, c’est de se protéger un maximum et d’écouter les conseils et les consignes qui ont été donnés», a-t-elle déclaré. «La mobilisation (ndlr: de l’Etat) est générale, ça a été anticipé, l’avant et l’après» ouragan, a-t-elle par ailleurs souligné.

«La bonne nouvelle, c’est que la Guadeloupe va être moins touchée que ce qu’on pouvait penser, on peut (y) avoir un hub logistique où on rapatrie actuellement des moyens et des hommes de la Martinique et de la Guyane pour intervenir sur St Barthélémy et St Martin le plus vite possible après ces événements», s’est-elle félicitée.

10h21: 7.000 personnes refusent de se mettre "à l'abri" à Saint-Martin et Saint-Barthélémy



10h11: Le gouvernement français a exprimé mercredi sa "plus forte inquiétude" pour les îles franco-neerlandaise de Saint-Martin et française de Saint-Barthélémy, où des habitants ont refusé de se mettre "à l'abri" avant l'arrivée de l'ouragan Irma, d'une vigueur sans précédent.

"S'il y a un message qu'on peut encore passer, c'est de se protéger un maximum et d'écouter les conseils et les consignes qui ont été donnés", a déclaré la ministre française des Outre-mer, Annick Girardin.

09h58: Un gendarme interrogé par BFMTV indique que « les sorties sont proscrites »

09h15: Au passage sur l'île de Barbuda, des vents ont été mesurés à 250 km/h, indique The Weather Channel. Après quoi l'anémomètre a cassé, empêchant de mesurer des vents sans doute supérieurs. Une partie de l'île est sous les eaux, avec une hauteur de 2,60m relevée à la station météo locale.

08h34: Voici les consignes à respecter dans le cadre de la vigilance Violette

08h17: Les touristes à Key West, une station balnéaire très prisée de l'archipel des Keys, au sud de la Floride, ont été priés de quitter l'île par un ordre d'évacuation décrété mardi par les autorités locales avant l'arrivée attendue de l'ouragan Irma, en catégorie maximale 5. Les touristes devraient commencer à quitter l'île mercredi matin et l'ordre d'évacuation sera rapidement étendu aux habitants, ont précisé les autorités du comté de Monroe dans un communiqué.

Trois hôpitaux de l'archipel des Keys ont commencé à organiser l'évacuation de leurs patients et toutes les écoles seront fermées à partir de mercredi. Les établissement scolaires seront également fermés jeudi et vendredi plus au nord dans le comté de Miami-Dade et d'autres ordres d'évacuation pourraient suivre, ont indiqué les autorités locales.

06h55: «Irma est un ouragan de catégorie 5, maximum sur l'échelle d'intensité des ouragans, dont le centre est prévu de passer à proximité immédiate de Saint-Martin et Saint-Barthélemy très tôt mercredi matin », indique Météo France dans son dernier bulletin. « Irma est un ouragan d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique », souligne l'institut.

05h28: Des renforts de sécurité civile ont été envoyés à Saint-Martin : 60 sapeurs-pompiers venus de métropole, 20 sapeurs-pompiers venus de la Guadeloupe, et 200 gendarmes. Des médecins et infirmiers avec matériel médical ont été prépositionnés.

04h52: L'ouragan Irma, passé mardi en catégorie 5, poursuit son renforcement avec des rafales de vent atteignant les 360 km/h à l'approche du nord des Petites Antilles. L'ouragan avance à la vitesse de 24 km/h et il se trouvait à 364 km de Saint-Martin et 330 km de Saint-Barthélémy lors du dernier bulletin de Météo France.