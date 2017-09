Le coup de gueule qui se transforme en coup de blues de Camille Combal accusé de plagiat par le patron de SFR Sport - Regardez

C'est la première polémique de la saison pour TPMP, mais c'est surtout le sentiment d'un ras le bol pour Camille Combal.

Camille Combal est en effet accusé d'avoir plagié SFR Sport par François Pesenti, directeur général de la chaîne.

Petit rappel des faits:

Lundi soir, lors de la rentrée de Touche pas à mon poste, Camille Combal a utilisé pour sa chronique "Le 19.55 de Camille Combal" un design inspiré d'iPad avec des applications. Une "mise en image" qui est également utilisée par l'émission Breaking Foot de SFR Sport.

Camille Combal a donc pris la parole dans TPMP (Voir ci-dessous) et il a tenu à expliquer son ras-le-bol:

"On a voulu imiter un iPad tout simplement hier en démarrant cette émission. Aujourd'hui le patron de SFR Sport, qui est une chaîne que je n'ai même pas comme la majorité des Français, nous dit qu'on a copié son émission qui elle même copie un écran de iPhone. Franchement, c'est petit, ce n'est pas très malin. Ca m'a vraiment blessé, franchement ça m'a fait du mal... C'est ce qui me donne parfois envie d'arrêter, je trouve que c'est trop violent comme métier. Je viens ici pour divertir les gens, j'essaie de ne blesser personne dans la chronique depuis 4 ans... J'essaie juste de divertir les gens et tout à coup je me fais lyncher, tout le monde reprend ça... Franchement je ne comprends plus et je ne fais pas ce métier pour ça..."