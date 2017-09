Beyoncé va animer à la télé américaine le 12 septembre un téléthon d'une heure au bénéfice des victimes de la tempête Harvey

Un téléthon d'une heure au bénéfice des victimes de la tempête Harvey et animé par de nombreuses célébrités notamment la chanteuse américaine Beyoncé, native de Houston, sera diffusé le 12 septembre, ont annoncé ses organisateurs. "Hand in Hand" sera filmé en direct de 20H00 à 21H00, heure de New York, à Los Angeles, New York ainsi qu'à Nashville et diffusé simultanément sur les quatre grandes chaînes nationales, ABC, CBS, NBC et Fox, mais aussi sur Facebook, Twitter et YouTube.

Il s'agira de la première véritable apparition publique de Beyoncé depuis son accouchement, le 13 juin, date à laquelle elle avait donné naissance à des jumeaux. Outre la "Queen Bey", seront présents lors du téléthon les acteurs et actrices George Clooney, Julia Roberts, Jamie Foxx, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, la présentatrice télé Oprah Winfrey et la chanteuse Barbara Streisand.

L'événement inclura également une prestation musicale du chanteur country George Strait, originaire du Texas, selon le communiqué publié mardi. La tempête Harvey a fait au moins 42 victimes et durement frappé la région de Houston (Texas), la quatrième plus grande ville du pays, causant de considérables dégâtes matériels, dont la facture est estimée à plus de 100 milliards de dollars.

Les dons effectués en marge de l'émission iront à cinq associations, ont indiqué les organisateurs, la société SB Projects et le rappeur Bun B, originaire de Port Arthur, l'une des villes touchées par Harvey, et ancien membre du groupe de rap UnderGround Kingz.