Médicaments: Anny Duperey pousse un coup de gueule contre la nouvelle formule du Levothyrox et rédige une lettre ouverte

C'est un coup de gueule que pousse Anny Duperey sur le site de l'association française des malades de la thyroïde. Au coeur de cette colère : la nouvelle formule du Levothyrox, un médicament prescrit au malade de la thyroïde. Depuis douze ans, la comédienne prend ce médicament pour une hypothyroïdie.

"Je fus avertie par mon pharmacien du changement d’excipient dans le Levothyrox, ce qui ne m’a aucunement inquiétée, et j’ai continué à le prendre en toute confiance", déclare-t-elle dans une lettre ouverte adressée à Agnès Buzin, la ministre de la santé, en précisant que "des malaises très inquiétants sont alors apparus en rafale".

Anny Duperey a tenu à lister les nombreux symptômes qu'elle a ressentis après la prise du médicament : maux de tête et vertiges, faiblesse musculaire, problèmes digestifs et intestinaux, ou encore de l'épuisement. "Moi qui suis d’un caractère doux, je suis en permanence exaspérée", ajoute-t-elle.

Dans sa lettre, la comédienne s'interroge pour savoir si on va "favoriser une sorte de 'marché noir de l'ancienne formule' à nos frontières puisque tous nos pays voisins ont refusé cette nouvelle formule catastrophique".

"Quand on sait que ce produit est VITAL pour des milliers de personnes, dont on pourrit la vie sans même qu’elles sachent pourquoi on les oblige à subir cela, c’est un honteux scandale. Messieurs, Mesdames les journalistes, au nom de toutes ces victimes d’effets secondaires, alors qu’à ma connaissance NUL ne se plaignait de l’ancienne formule, investiguez, faites votre métier en cherchant quel est l’intérêt caché de cette honteuse manipulation".

