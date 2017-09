L'émission de Capucine Anav sur C8 sera finalement diffusée à 00h30 le dimanche 24 septembre

A partir du dimanche 24 septembre, à 00h30, Capucine Anav aura une nouvelle émission, intitulée "E-Sports European League".

Pour la première fois à la télévision, les plus grands joueurs de jeux vidéos s’affronteront sur les plus célèbres jeux comme PRO EVOLUTION SOCCER. Chaque dimanche, E-SPORTS EUROPEAN LEAGUE réunira l’élite des joueurs professionnels et amateurs.

A la clef, un titre de champion et un chèque de 20.000€.

.