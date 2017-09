EXCLU - Cyril Hanouna explique pourquoi il a accepté de poser avec ses enfants en Une de Paris Match - VIDEO

Pourtant discret sur sa vie privée, Cyril Hanouna a cet été accepté de poser avec ses enfants en Une de Paris Match. Invité sur le plateau de "Morandini Live" ce mardi à 11h sur CNews et Non Stop People, l'animateur et producteur de C8 s'est expliqué.

"C'était la première fois. Il y avait tellement de conneries qui étaient dites sur moi, que je me suis dit : "Tiens, je vais faire un truc", a-t-il d'abord confié. Et d'ajouter: "Paris Match me l'avait demandé depuis pas mal de temps. Je me suis dit : "Tiens, je vais faire un truc pour montrer qui je suis vraiment"".

Et de préciser avoir volontairement fait en sorte que les visages de ses enfants ne soient pas réellement dévoilés: "J'ai essayé de faire des poses où ils sont un peu tournés. Ils ont fait un peu 1-2-3 soleil sur les photos" .

"Je ne regrette pas du tout", a-t-il conclu, précisant toutefois qu'il ne le referait pas.