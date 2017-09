La chaîne du cheval Equidia Life, dédiée aux sports équestres et aux activités liées au cheval, fermera le 31 décembre, a annoncé mardi la SAS Equidia qui diffusera toujours les courses hippiques en direct sur son autre chaîne Equidia Live. Equidia met en avant le "contexte économique difficile pour tous les acteurs de la filière hippique française" pour justifier son projet de fermeture de la chaîne qui emploie une centaine de collaborateurs.

Après six ans d'existence, Equidia Life qui s'adressait à des fans de chevaux et d'équitation - le 3e sport français en nombre de licenciés- "n'est pas parvenue à assurer sa pérennité, les revenus issus de la distribution et de la publicité ne permettant pas d'atteindre l'équilibre économique" et "n'a pas trouvé le partenaire adéquat pour accompagner son développement".

Quant à Equidia Live, elle "accélère son développement et prépare pour 2018 un nouveau positionnement, une refonte globale de son antenne et de nouveaux services", précise le communiqué. Equidia, la première chaîne thématique sur le cheval, a été lancée le 20 octobre 1999 sur le câble, le satellite et le réseau des points de vente du PMU. En septembre 2011, elle a été scindée en deux chaînes de télévision : Equidia Live destinée à ses clients turfistes et Equidia Life s'adressant à des fans de chevaux et d'équitation.