EXCLU - Cyril Hanouna s'exprime sur tous les dossiers du moment: CSA, Delormeau, Enora, nouvelle formule... Regardez

Cyril Hanouna était l'invité ce matin du deuxième numéro de "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. L'animateur de "Touche pas à mon poste" sur C8 est revenu sur les polémiques qui ont touché l'émission quotidienne ces derniers mois.

"On n'a plus rien avec le CSA. On est blanc comme neige. Ils n'ont pas à se plaindre de l'émission d'hier", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Je ne pense pas que le CSA m'en veut. Ils sont passés à autre chose, c'est ce qu'ils ont dit : 'On regarde TPMP comme les autres émissions. On n'a pas de problème avec TPMP".

Cyril Hanouna est également revenu sur "l'affaire des nouilles dans le slip de Matthieu Delormeau" : "Pour moi, ce n'est pas une connerie. On faisait un jeu sur les expressions, comme 'avoir le cul bordé de nouilles'. C'est Stéphane Rotenberg qui devait le faire, mais il n'a pas voulu On avait plein de trucs sur les proverbes". L'animateur indique qu'il "n'aurait pas dû passer à l'antenne" le passage où Capucine Anav pose sa main sur la braguette de Cyril Hanouna.

Concernant le retour d'anciens chroniqueurs, Cyril Hanouna explique que Matthieu Delormeau va réintégrer l'émission - "il va revenir. Pour l'instant, on veut installer les nouveaux chroniqueurs" -, Enora Malagré a pris "rendez-vous avec des gens de la production, peut-être pour travailler dans les équipes de TPMP", Cauet ne reviendra pas.

Quant à Capucine Anav, elle travaille avec les équipes de production. "Elle va présenter une émission sur C8. Si elle veut revenir, c'est avec plaisir".

