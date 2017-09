Audiences: "Morandini Live" démarre fort sur CNews et permet à la chaîne de passer devant LCI entre 11h et midi

C'était hier la première de Morandini Live, hier à 11h sur CNews et Non Stop People. Un nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité média et sur la communication politique. Malgré quelques problèmes, l'émission a réalisé une très belle audience à cette horaire en doublant la moyenne de la case horaire sur CNews et en permettant à la chaîne info du Groupe Canal Plus de passer largement devant LCI.

Ainsi le 11h/midi de CNews a été regardé par 81.000 personnes soit 1,7% de part de marché pour Morandini Live. A ces chiffres, il faut ajouter les audiences de Non Stop People qui ne sont pas intégrées.

De leur côté, sur LCI, Julien Arnaud, Roselyne Bachelot et Natacha Polony ont attiré entre 11h et midi 51.000 personnes et 1% de part de marché.

De son coté, BFM TV est à 300.000 téléspectateurs avec son Non Stop Info.