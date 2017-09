Mireille Darc - Colère de Véronique de Villèle: " Où était Brigitte Macron ? Où était la ministre de la culture à l 'enterrement ?"

C'est un gros coup de gueule qui est en train de prendre de plus en plus d'importance et qui est signé Véronique de Villèle (la célèbre Véronique de Véronique et Davina) une des meilleures amies de Mireille Darc.

Véronique de Villèle a publié un tweet dans lequel elle s'étonne de l'absence de plusieurs personnalités à l'enterrement de son amie.

Certes, on avait noté lé présence d'Alain Delon, Johnny Hally­day, Muriel Robin, Fran­çis Huster, Laurent Dela­housse ou encore Carla Bruni mais pas de représentants officiels du gouvernement ou du Président de la République.

« Où était Brigitte Macron ? Où était la ministre de la culture ? Où étaient les actrices de cinéma ? Bien triste ! » s'est-elle émue sur les réseaux sociaux.

Un début de polémique qui prend de l'ampleur au point que Bernard Montiel est monté au créneau pour défendre Brigitte Macron dont il est très proche de la Première dame, a tenu à mettre les choses au point:

« Elle me dit qu’elle adorait et admi­rait Mireille, qu’elle n’avait pour­tant jamais rencon­trée, déclare l’animateur. Elle m’écrit qu’elle a pensé venir aux obsèques mais qu’elle s’est inter­dit de le faire, par respect et juste­ment parce qu’elle redou­tait que l’on le lui reproche, qu’on dise qu’elle s’im­pose ».