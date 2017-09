EXCLU - Cyril Hanouna révèle ne pas souhaiter faire de radio dans l'immédiat: "Europe 1 ce n'était pas mon public" - Regardez

Ce matin, Cyril Hanouna était l'invité en direct à 11h de "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Jean-Marc Morandini a notamment interrogé l'animateur de "Touche pas à mon poste" sur son souhait de refaire de la radio. "Pour l'instant, franchement, non. Je suis un fan de radio plutôt jeune. Je ne me vois pas faire un morning, c'est compliqué quand on a une quotidienne le soir".

Cyril Hanouna a expliqué qu'il s'est "éclaté sur Europe 1", où il présentait "Les pieds dans le plat". "Le ton [de la radio], ce n'était pas mon délire. C'est une très bonne radio. Je n'étais pas en adéquation avec la station".

A la question de savoir si c'était une erreur d'aller sur Europe 1, Cyril Hanouna : "Je voulais absolument y aller. C'était mythique pour moi d'aller sur Europe 1. Je pense que mon ton est plus vers NRJ, Virgin, Fun radio".

