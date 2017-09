Fabrice Bonanno, co-fondateur de la société de production Coyote, s'associe au groupe Quad et crée la filiale Quad Entertainment

Fabrice Bonanno, co-fondateur et co-dirigeant avec Christophe Dechavanne de la société de production Coyote pendant vingt-huit ans, s'associe au groupe Quad. Il va ainsi créer sa filiale : Quad Entertainment.

"Nous sommes ravis d’accueillir Fabrice au sein du Groupe QUAD. Il va nous permettre de nous positionner sur le marché des programmes de flux et donc de compléter notre offre", ont indiqué Nicolas Duval et François Brun, les fondateurs de la société, dans un communiqué.

De son côté, Fabrice Bonanno a expliqué être "très heureux" et "très fier" de rejoindre le groupe. "Je souhaite accueillir des créateurs et auteurs de talents, afin de leur donner des moyens humains et financiers pour faire aboutir leurs projets. Mon ambition est que QUAD ENTERTAINMENT devienne un acteur référent du marché audiovisuel français", a-t-il continué. Il a décidé de s’entourer de Stéphanie Madubost, Directrice de la Création et des Acquisitions, et de Quentin Jomand, Responsable de la Création.

Cette nouvelle entité se positionne prioritairement sur la création originale, sur l’acquisition de formats et souhaite mettre en place des partenariats avec des créateurs et des producteurs indépendants, afin de favoriser l’émergence de nouveaux projets. Elle a pour ambition de produire des programmes innovants et bienveillants, basés sur l’émotion positive, la passion et le partage par le divertissement, destinés à un large public.

Biographie

Fabrice Bonanno, co-fondateur et co-dirigeant avec Christophe Dechavanne de la société de production COYOTE pendant 28 ans. Il a produit des émissions cultes et emblématiques comme "Ciel, mon mardi", "Coucou, c'est nous", "Combien ça coûte ?" ou encore "Une famille en or" ainsi que la case d’access quotidien de TF1 ("Bienvenue chez nous" et ses déclinaisons).

Fabrice Bonanno est aujourd’hui Président de la société de production de programmes de flux, QUAD ENTERTAINMENT, nouvelle entité du Groupe QUAD dirigé par Nicolas Duval et François Brun

.