Pierre Ménès sur l'arrivée de Christine Angot dans "On n'est pas couché": "C'est l'idée la plus pourrie de l'histoire de la télé" - Regardez

Hier soir pour la rentrée de "Touche pas à mon poste" sur C8, Pierre Ménès a livré son premier coup de gueule à Cyril Hanouna et aux téléspectateurs. La première cible du chroniqueur : Christine Angot !

Il est revenu sur ses débuts dans "On n'est pas couché" sur France 2, samedi dernier, et elle ne la pas vraiment convaincu (revoir ses débuts en cliquant ICI). Pour Pierre Ménès, il s'agit là de "l'idée la plus pourrie de l'histoire de la télévision".

"On est au fond du bassin. (...) Elle a dû vouloir rétropédaler. Elle a juste éditorialisé son propos, mais elle est là pour poser des questions".

