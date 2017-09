Françoise Laborde pousse un coup de gueule contre la rédaction de France 2: "Vous voulez planter Lapix pour sa première?"

Hier soir, c'était la grande première d'Anne-Sophie Lapix au 20h de France 2. De nombreux téléspectateurs ont suivi les premiers pas de de la journaliste au journal de la chaîne publique, et parmi eux, Françoise Laborde.

L'ex-membre du CSA a d'ailleurs poussé un gros coup de gueule sur Twitter, reprochant à la rédaction du JT les sujets choisis.

"Mais c'est quoi cette ouverture du JT sur France2 : 4 sujets sur la Corée du Sud ? Vous êtes fous???? Vous voulez planter Lapix???", a-t-elle écrit.

Et d'ajouter quelques minutes plus tard: "Oups la Corée du Nord et du sud... Je m'agace ! "

Rapidement, de nombreux internautes ont s'en sont pris à Françoise Laborde, l'accusant également de ne pas aimer Anne-Sophie Lapix. Elle a alors assuré le contraire: "Non ca c'est faux! J'adore AS Lapix que je considère comme la meilleure. C'est pour ça que je m'agace sur la Corée (et je connais france2)".

A la fin du 20h, Françoise Laborde a également tenu à féliciter la journaliste pour son premier journal: "Bravo à la talentueuse Anne-Sophie Lapix qui s'en est tirée haut la main! (Même si je n'étais pas d'accord avec l'ouverture) & bravo France 2 pour ce choix"