Plus de 6 millions de comptes Instagram ont été piratés, dont ceux de Rihanna, Beyonce, Neymar, DiCaprio...

Plus de 6 millions d'abonnés à Instagram, et pas uniquement des comptes certifiés, pourraient avoir été touchés par un énorme piratage, les mails et téléphones ayant été mis en vente sur Internet par les hackers.

Mike Krieger, le directeur de la technologie d'Instagram, explique: "Nous avons rapidement réparé ce bug, et travaillons avec les forces de l'ordre sur la question. Bien que nous ne puissions déterminer quels comptes spécifiques peuvent avoir été affectés, nous pensons que c'est un faible pourcentage de comptes Instagram".

Parmi les victimes, environ 500 célébrités ont été victimes de ce piratage, précise l'entreprise de cybersécurité britannique RepKnight, dont Zinédine Zidane, Leonardo DiCaprio, Rihanna, Neymar, Zac Efron, Britney Sears, Beyoncé, Emma Watson...