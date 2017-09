Audiences: Pour son lancement à 18h20, la nouvelle émission d'Yves Calvi sur Canal Plus attire 189.000 téléspectateurs

Yves Calvi présentait hier le premier numéro de sa nouvelle émission, l'info du vrai sur Canal Plus. Un nouveau programme avec un objectif relancer l'access de la chaîne mais surtout imposer le ton 'Calvi" avec du sérieux de la rigueur et du débat. Face aux chaînes infos mais également face à "C dans l'air" son ancien programme qui se poursuit sur France 5, c'est un vrai pari pour l'animateur des matinales de RTL.

Hier soir 187.000 personnes étaient devant leur écran pour la première partie, soit l'audiences des derniers numéros du Grand Journal dans cette case, et la deuxième partie à partir de 20h a attiré 139.000 personnes et 0,6% de part de marché.