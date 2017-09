NT1 va lancer un prime un remake de "Y'a que la vérité qui compte": "Regarde moi" avec Karine Ferri à la présentation

C'est une nouveauté qui est passée un peu inaperçue hier lors de la conférence de presse de TF1, mais la chaîne NT1 va lancer une toute nouvelle émission en prime intitulée "Regarde moi". Une programme qui ressemble beaucoup "Y'a que la vérité qui compte" qui avait fait les beaux jours de TF1 avant d'être déprogrammé.

"Regarde moi" met en scène deux participants, amis ou membres d'une même famille en froid depuis plusieurs années. Ils se retrouvent dans une pièce close, assis face à face. Surtout, ils doivent se regarder dans les yeux pendant deux minutes sans se parler… Après cette confrontation qui vise à obtenir une médiation, ils doivent décider s'ils souhaitent reprendre contact ou non. Un face à face qui doit déclencher ou apaiser les tensions en fonction de l'état d'esprit de chaque participant.

Les droits de "Look Me In The Eye" ont été acheté par TF1 lors du grand marché des programmes le MIPCOM 2016.