L'ouragan Irma est passé cette nuit en catégorie 4 (sur 5) et menace dangereusement une zone allant des Caraïbes à la Floride, qui s'est mise en alerte, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC) américain. Il "va encore se renforcer". L'ouragan se dirigeait vers les îles Sous-le-Vent avec des vents soufflant à 215 km/h. Irma "va encore se renforcer au cours des prochaines 48 heures", a averti le centre basé à Miami, ajoutant que "il faut achever les préparatifs pour protéger les vies et les biens".

Selon la trajectoire prévue, Irma "passera près ou au-dessus de parties du nord des îles Sous-le-Vent mardi soir et mercredi matin", a précisé le NHC. Le gouverneur de Floride, Rick Scott, a déclaré "l'urgence" dans tout l'État afin de le préparer à l'arrivée de l'ouragan vers la fin de la semaine.

Irma se trouvait lundi soir à 790 km à l'est des Petites Antilles et se déplaçait dans leur direction à une vitesse de 20 km/heure. Elle devrait les atteindre entre mardi dans la nuit et mercredi matin. Il pourrait également toucher Porto Rico. Des alertes ouragan sont également en place pour les îles d'Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saba et Saint-Eustache, où le passage d'Irma est attendu dans les 36 heures.

