TF1 mise notamment sur les fictions et la coupe du Monde de foot en Russie pour réaliser de bons scores cette saison

La chaîne TF1, qui a connu "un bon été" en termes d'audiences, mise notamment sur les fictions et la coupe du Monde de foot en Russie, dont elle diffusera les meilleurs matchs en clair, pour prolonger ses bons scores durant la saison 2017-2018. Le PDG du groupe TF1, Gilles Pélisson, a confirmé lors d'une conférence de presse lundi, la stratégie "multichaînes" qu'il avait mise en place l'an dernier, et qui a produit ses premiers fruits au niveau des audiences.

Celle-ci consiste, au côté du "navire amiral" TF1, à développer ses petites soeurs de la TNT : TMC qui se veut une chaîne généraliste "premium", HD1, spécialisée dans les séries et le cinéma, NT1 qui vise un public jeune, et LCI, chaîne d'info en continu gratuite depuis l'an dernier. "Cette stratégie multichaîne a immédiatement été performante et nous allons la poursuivre", a souligné Ara Aprikian, directeur général adjoint, soulignant qu'elle a permis au groupe "de prendre le leadersphip en termes d'audience avec une accélération au premier semestre", devant France Télévisions. En outre, "l'été a été bon pour TF1, puisque c'est la seule des chaînes historiques qui voit son audience progresser", a-t-il ajouté, évoquant notamment le succès du feuilleton quotidien "Demain nous appartient" et des divertissements comme "Ninja Warrior".

TF1 veut prolonger ces bons scores en 2017-2018 en proposant une rafale de nouveautés en matières de séries et téléfilms français, M. Aprikian promettant "une des meilleures cuvées que TF1 ait portées ces dernières années". La chaîne proposera ainsi entre autres "La mante", un thriller avec Carole Bouquet, Les bracelets rouges (avec Michaël Youn), adapté d'une série médicale espagnole, mais aussi "Les chamois", comédie familiale avec François Berléand, ou "Mention particulière", téléfilm sur une jeune trisomique qui prépare le bac.

TF1 n'oublie pas les séries étrangères, rendez-vous très prisé de ses téléspectateurs, avec notamment SWAT, série policière de CBS; Deception, dans laquelle un illusionniste aide des enquêtes criminelles sur le modèle du "Mentalist", ou encore "The Good Doctor", un drame médical qui se déroule à Boston. Le groupe mise aussi sur le sport, avec l'émission Téléfoot qui fête ses 40 ans, et le Mondial qui se profile en juin/juillet. TF1 en retransmettra les "28 meilleures affiches" jusqu'à la finale, plus tous les matchs des Bleus s'ils se qualifient, et sera ainsi la seule chaîne en France à diffuser le Mondial en clair.