Audiences en août: TF1 retrouve des couleurs, France 2 perd plus de 3 points et M6 progresse - Record pour L'Equipe TV

France 2 a réalisé un mauvais score d'audience au mois d'août, tandis que TF1 a repris des couleurs, selon les chiffres de Médiamétrie publiés lundi. Avec 12,2% de part d'audience moyenne, France 2 perd 3,1 points par rapport au mois d'août 2016, marqué par un score exceptionnel lié à la diffusion des jeux olympiques de Rio. France 3, qui diffusait aussi les JO, recule à 9,4% (-0,9 point). TF1, qui avait été pénalisée par la diffusion des JO, revient à 19,7% (+1,1 point).

"L'été a été bon pour TF1, puisque c'est la seule des chaînes historiques qui voit son audience progresser" sur les deux derniers mois, a souligné le directeur général adjoint du groupe TF1 Ara Aprikian, lors d'un point de presse sur les programmes du groupe. Il a notamment évoqué le succès de divertissements comme Ninja Warrior et 10 couples parfaits, et du feuilleton "Demain nous appartient". M6 progresse légèrement à 9,8% (+0,2 point). Canal+ recule de 0,5% en un an sur ses tranches en clair, à 1,3% d'audience. C8 reste stable à 2,7%, rattrapée par TMC (+0,2 point). Arte reste également stable à 2,3%.

NT1 réalise une forte progression de 0,4 point à 2%, tandis que HD1 reste stable à 2,2% (+0,1 point), ce qui constitue néanmoins un record historique mensuel pour cette dernière. Sur les chaînes du service public, France 4 recule légèrement à 1,9% (-0,2 point) et France Ô chute fortement à 0,7 point (-0,5%).

La chaîne L'Equipe réalise son deuxième meilleure score d'audience avec 1,4% (+ 0,6 point), notamment grâce aux championnats du monde de judo et des débats sur le mercato estival des clubs de football, dont l'arrivée de Neymar au PSG. En tête des chaînes d'info, BFMTV gagne 0,3 point sur un an, à 2,4% de pda. LCI et CNews restent stables par rapport au mois de juillet, à 0,6% et 0,5%.