Anne-Sophie Lapix présentait son premier 20h sur France 2 - Regardez ses débuts sur un plateau grandiose - VIDEO

Ce soir, à 20h, les téléspectateurs de France 2 ont découvert un nouveau visage à la présentation du journal de la chaîne : Anne-Sophie Lapix, l'ancienne présentatrice de "C à vous" sur France 5, a ainsi remplacé David Pujadas. La journaliste présentait l'édition sur un nouveau plateau (voir les coulisses des répétitions en cliquant ICI).

"Le journal continue à porter son regard singulier sur le monde tel qu'il va et où il va, à faire comprendre les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. Il conserve les formats de décryptage qui font sa valeur ajoutée tels que L’Œil du 20h, Le Choix du 20h et CQFD, et revendique plus que jamais une ligne éditoriale exigeante. Le 20 heures évolue aussi dans sa forme et bénéficie d’un nouveau plateau favorisant l’interaction avec les invités", précisait la chaîne dans un communiqué.

Après seize ans de JT, David Pujadas avait été brutalement écarté de son siège le 17 mai dernier par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de (re)découvrir le début du journal de 20h de France 2 présenté par Anne-Sophie Lapix.

.

Regardez

.