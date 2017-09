Regardez le lancement de "L'info du vrai", la nouvelle émission d'Yves Calvi sur Canal Plus, c'était à 18h20 - Vidéo

Après une saison passée sur LCI - où il présentait "24 heures en questions" -, Yves Calvi débarque sur Canal Plus avec une émission intitulée "L'info du vrai". Aujourd'hui, à 18h20, le journaliste a présenté le premier numéro de ce nouveau programme.

Dans "L'info du vrai", Yves Calvi anime un grand rendez-vous d’information décryptée, analysée, expliquée…

Un grand rendez-vous pour tous ceux qui souhaitent faire la part de l’information et de la communication, du sérieux et de l’anecdotique, du vrai et du faux. Dans une époque hyper connectée où « fake news » et « faits alternatifs » se propagent, "L'info du vrai" prend le temps de la mise au point avec des reportages, des analyses ou encore des débats.

A noter que l'émission du vendredi sera présentée par Laurence Ferrari.

