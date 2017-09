Shy'm évoque son arrivée à la présentation de la "Nouvelle Star" sur M6: "Ca me plait énormément !" - Regardez

Hier soir dans le 19/45 sur M6, Shy'm évoquait la sortie de son nouvel album et sa rentrée chargée. Dans les prochaines semaines, la chanteuse présentera la nouvelle saison de "La Nouvelle Star" sur M6.

Devant les caméras de la chaîne, elle s'est confiée sur sur ses premiers pas d'animatrice. "Ca me plait énormément. On me découvre peut-être plus dans ma vie de tous les jours", explique-t-elle. Et d'ajouter : "Je vais rencontrer les candidats. Je vais leur poser des questions sur leur vie, sur qui ils sont".

Regardez